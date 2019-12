Unfall in den Morgenstunden endete für den Insassen relativ glimpflich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unfall auf der A9 © FF Rottenmann

Die durch Eis oder Schnee glatten Fahrbahnen bereiteten in den letzten Tagen zahlreichen Autofahrern in der Steiermark Probleme. Auch bei einem Unfall auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Rottenmann und Trieben am Sonntagmorgen dürfte Straßenglätte der Auslöser gewesen sein.