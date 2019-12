Der Obersteirer verunfallte in seinem Wald in Kleinsölk.

© Symbolbild/Jürgen Fuchs

Schwere Verletzungen zog sich ein 54 Jahre alter Mann Samstagmittag in Kleinsölk (Bezirk Liezen) zu: Er war mit Forstarbeiten in seinem Wald beschäftigt, als plötzlich beim Fällen eines Baumes ein Baumstamm hochschnellte, ihn am linken Unterschenkel traf und ihn verletzte.