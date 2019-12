Kleine Zeitung +

Das war das Skiopening in Schladming Mit Trompeten, Fanfaren und viel Jägermeister

Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet und viele andere Top-DJs traten in der weltgrößten Gondel in Schladming auf: Das Skiopening Schladming stand am Freitag ganz im Zeichen der Electronic Dance Music.