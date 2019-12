Facebook

© Dorit Burgsteiner

Das gesamte Spitzenmanagement war vertreten, um Investoren zu umgarnen und in die neuen strategischen Überlegungen einzuweihen. So ist das an einem sogenannten Capital Markets Day. Beim weltgrößten Hersteller von Feuerfestprodukten und -systemen, der RHI Magnesita, ging dieses Hochamt für Investoren am 14. November über die Bühne – dieser Tage sorgt die umfassende, fast 100-seitige Unternehmenspräsentation, die auch online abrufbar ist, in der Steiermark für gehörige Aufregung. Das hat mit Folie 49 zu tun. Denn dort wird unter dem Titel „Plan zur Produktionsoptimierung in Europa“ angeführt, dass der Standort in Trieben 2020 geschlossen werde und damit ein Abbau von 230 Vollzeitstellen einhergehe.