Mehr als 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Tourismus feierten gestern in Schladming die Eröffnung der neuen Zehner-Gondelbahn auf die Planai. Die größte Investition in der Geschichte der Planai-Hochwurzen-Bahnen wurde in nur 234 Tagen Bauzeit gestemmt.

Mehr als 300 Ehrengäste feierten im Planet Planai die Eröffnung der neuen Zehner-Gondelbahn auf die Planai © Christian Nerat

Viel Gast viel Ehr‘ könnte einem in Verballhornung eines geflügelten Wortes einfallen, wollte man den gestrigen Ansturm der Ehrengäste im Planet Planai auf einen kurzen Nenner bringen.

Planaichef Georg Bliem hatte zur feierlichen Eröffnung der neuen Hauptbahn auf die Planai geladen und mehr als 300 Ehrengäste waren gekommen um das zu feiern, was der Chef so gerne als Generationenprojekt bezeichnet. Ein Begriff der im Zuge der verschiedenen Festreden überhaupt ziemlich häufig zu hören war. Wohl hauptsächlich, weil es zutrifft. Immerhin soll die neue Bahn mindestens drei Jahrzehnte Freizeitsportler Richtung Pistenspaß fördern. Die alte Hauptbahn, die übrigens gerade in Argentinien ein neues Leben beginnt, war 34 Jahr im Dienst und beförderte in dieser Zeit unglaubliche 35 Millionen Fahrgäste.