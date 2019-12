Facebook

Tobias (r.) und Christoph Bracher spielen beim Planai-Skiopening au © Rockharmonix

Steil nach oben geht derzeit die Karrierekurve von Tobias (21) und Christoph (20) Bracher. In St. Michael in der Obersteiermark aufgewachsen, bekamen die beiden Brüder die Musik bereits früh in die Wiege gelegt. Sowohl Papa Thomas als auch Opa Hermann waren begeisterte Harmonikaspieler und machten den beiden Buben die österreichische Volksmusik schon in jungen Jahren schmackhaft. „Ich habe mit sieben Jahren zu spielen begonnen, und Tobias mit sechs Jahren“, erzählt Christoph Bracher, der in Graz Geografie und Sport für das Lehramt studiert. Sein Bruder hat die Forstschule in Bruck an der Mur absolviert und ist im Sommer 2020 Förster.