Mitglieder der Schoat’n Pass mit Rudi Bauregger (2. v. l.) und Elias Duhs (3. v. r.) © Dorit Burgsteiner

"Weil es lustig ist, sich mit Hörnern und Fell zu verkleiden“, sagt Rudolf Bauregger aus Schladming zu seinem lang gehegten Traum, einmal aktiv bei einem Krampusumzug oder -spiel mitmachen zu dürfen. Über einen Mitarbeiter des Diakoniewerks Schladming, bei dem der 48-Jährige arbeitet, wurde im Spätsommer der Kontakt zu Manuel Schwabegger, Mitglied der Pass, hergestellt. „Wir haben den Rudi – zumindest vom Sehen her – schon gekannt, er war öfter in St. Martin am Fußballplatz“, berichtet Schwabegger. „Bei einem Lauf mitzumachen, wäre fast zu anstrengend, aber bei unserem Spiel in familiärem Rahmen haben wir uns gedacht, dass das eine super Sache für ihn ist.“