Über Generationen hinweg unter fachlicher Betreuung: Schüler besuchen ältere Semester im Seniorenzentrum © KK

"Für eine Verbindung der Generationen bleibt in der heutigen Gesellschaft und den vielfach nicht mehr vorhandenen Familienverbänden oft wenig Zeit. „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir diese beiden Gruppen, die Alten und die Jungen, wieder in Kontakt bringen könnten. Daraus entstanden ist die Idee eines regelmäßigen Besuchsdienstes“, erklärt Gabriele Grill, Hausleiterin des Seniorenzentrums der Volkshilfe in Bad Aussee.