Während in Kärnten und Osttirol schon Alarmstufe Rot ausgerufen wurde, erwartet man auch für die Steiermark starke Regenfälle. Katastrophenschutz traf sich zu Beratungen.

Nur in höheren Lagen soll es schneien, darunter gibt es viel Regen © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Während die Aufarbeitung der Lage nach den Schneefällen im Bezirk Murau am Freitag weitestgehend abgeschlossen ist, bereitet das nächste Adriatief den Einsatzkräften Sorgen. In Kärnten und Osttirol wurde bereits Alarmstufe "Rot" ausgelöst, in abgeschwächter Form trifft die Niederschlagsfront auch Gebiete der westlichen Obersteiermark.