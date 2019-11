Kleine Zeitung +

Eingeschlossen im Spital Betroffene berichten: "Habe ganze Nacht kein Auge zugetan"

An die 600 Personen mussten die Nacht unfreiwillig im eingeschneiten LKH Stolzalpe verbringen. Die Straße konnte am Donnerstag kurze Zeit geöffnet werden, Eingeschlossene mit ihren Autos ins Tal fahren. Noch immer gibt es in der Obersteiermark Probleme und Sperren wegen umgestürzter Bäume.