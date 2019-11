Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Ennstalhalle tanzten 31 Maturantenpaare © WE SHOOT IT

Mit 1400 Gästen feierten die Maturanten des BG/BRG Stainach am Samstag oscarreif ihren Maturaball. Denn als Thema in der Liezener Ennstalhalle wählten die 44 Schüler "Klappe die letzte - Das Drama hat ein Ende". Die Farben Schwarz, Rot und Gold zogen sich so auch durch die Dekoration, am roten Teppich und über einen "Walk-of-fame" mit den Namen der Maturanten schritten die Gäste zur Polonaise.