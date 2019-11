Facebook

© KLZ/Erwin Scheriau

Der 57-Jährige aus dem Bezirk Scheibbs fuhr am Samstag gegen 19.40 Uhr auf der Hochschwab Straße B24 von Wildalpen kommend in Richtung Palfau. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam er links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Lenker, der alleine im Fahrzeug war, wurde vom Rettungsdienst mit vermutlich schweren Verletzungen in das LKH Amstetten eingeliefert.