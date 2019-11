Facebook

Lehrling Maximilian Klug zeigt den Schülern, wie mit einer Akkupresse gearbeitet wird © Simone Rendl

Tief beugen sich die acht Schüler der NMS Mooskirchen über die Baupläne, die im Besprechungszimmer der Firma Glarcher und Pfleger in Söding-St. Johann auf dem Tisch liegen. „Hier seht ihr die Draufsicht auf die einzelnen Geschoße der Volksschule in Bärnbach“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Pfleger. „Durch die farbigen Markierungen können unsere Techniker sehen, wo die Heizungs- und Wasserleitungen verlaufen. Ohne Plan gibt es auch keine Installation.“ Pfleger ist Installationstechniker und nimmt die acht Burschen für einen Vormittag mit in seine Welt. „Auch digital wird bei uns gearbeitet, auf der Baustelle werden die Materialien mit dem Tablet bestellt.“