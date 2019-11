Facebook

Beim Schweißen durften die Schülerinnen und Schüler buchstäblich die Funken fliegen lassen © Robert Lenhard

Mit einem überraschenden Wiedersehen beginnt der Besuch bei Stahlbau Grasch in Wildon für Lehrer Stefan Bittermann von der NMS Wildon. In der Werkstatthalle läuft ihm mit Kevin Eibel ein ehemaliger Schüler über den Weg. Der mittlerweile 16-Jährige absolviert bei Stahlbau Grasch die Lehre zum Stahlbautechniker und erzählt den Mädchen und Burschen der 3a-Klasse im Rahmen der Initiative "Zukunft Lehre", auf was es in seinem Beruf ankommt: „Wichtig ist, dass man genau arbeitet, aber auch über Kraft und Ausdauer verfügt. Am meisten gefällt mir an meiner Arbeit, dass man sieht, was man geschaffen hat.“ In diesem Fall ist es ein Geländer aus Stahl für einen Industriebetrieb, dem Kevin vor den Augen der Schüler mit einer Flex den letzten Schliff verleiht.