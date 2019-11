Schladminger Wirtshaus„Rauchverbot trifft mich beinhart“

Facebook

„Rauchfrei und leer“ ist es seit 1. November in der Schladminger Vorstadt © Veronika Höflehner

Bereits das erste Wochenende nach Inkrafttreten des absoluten Rauchverbotes hatte es für Peter Pilsl in sich: „Ich bin mit meiner Kellnerin am Freitag, Samstag und Sonntag ab halb sieben alleine im Lokal gesessen“, berichtet der Pächter der Vorstadt Stub’n in Schladming. Um „ein Zeichen zu setzen“, zierte das Schild am Eingang des Wirtshauses am montäglichen Ruhetag deswegen der Spruch „rauchfrei und leer“.