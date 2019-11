Facebook

Der Neue: Ferdinand Seebacher (links) mit Luise Bähr und Robert Lohr ZDF © ZDF/Walter Wehner

Seit zehn Staffeln wird die ZDF-Serie „Die Bergretter“ hauptsächlich in Ramsau am Dachstein gedreht, in die Heldenrollen schlüpften bislang aber durchwegs deutsche Schauspieler. Das ändert sich ab 7. November: Als neuer Bergretter-Kollege an der Seite von Sebastian Ströbel (spielt Markus Kofler), Robert Lohr (spielt Michael Dörfler), Michael Pascher (spielt Rudi) und Luise Bähr (spielt Katharina Strasser) wurde Ferdinand Seebacher verpflichtet, der als Schladminger praktisch am Dachstein aufgewachsen ist.