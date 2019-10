Trotz Besucherrekords mit mehr als 90.000 Gästen will man sich am Wilden Berg in Mautern nicht auf den Lorbeeren ausruhen.

Georg Bliem, Geschäftsführer des Wilden Bergs in Mautern © Wilder Berg

Noch ist sie nicht ganz vorbei, die Saison am Wilden Berg in Mautern. Will heißen, dass die endgültigen Besucherzahlen noch nicht feststehen. Dieses Wochenende gibt es noch einmal die Chance, den Herbst am Wilden Berg zu erleben.