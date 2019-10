Kinderverbot in der Ramsau"Wir machen weiter"

Im Alpengasthof Rosegger in der Ramsau hält man auch für die Wintersaison am Kinderverbot am Abend fest. Für seine Entscheidung erntete Gastronom Christoph Walcher viel Applaus.

Im Ramsauer Gasthof ist herbstliche Ruhe eingekehrt, im Winter sind Kinder unter 10 Jahren auch weiterhin nicht zugelassen © KK

Die Sommersaison liegt hinter den Betrieben in der Region, für den Alpengasthof Peter Rosegger in der Ramsau waren es in diesem Jahr besonders bewegte Monate. Denn Christoph Walcher entschloss sich zu Beginn der Saison, abends in seinem Restaurant keine Kinder unter zehn Jahren zuzulassen. Eine Entscheidung, die er im Rückblick nicht bereut: „Die Atmosphäre ist jetzt deutlich angenehmer. Wir werden das auch in der Wintersaison so weiterführen“, bestätigte er.