Robotik und "Smart Engineering"Neuer Ausbildungszweig an der HTL in Zeltweg und Trieben

Roman Scheuerer, Manfred Wehr, die Schulsprecher Nico Fessl und Jürgen Geyer, Arno Martetschläger, Roland Balog und Abteilungsvorstand Bertold Scheiber © Sarah Ruckhofer

Künstliche Intelligenz, virtuelle Realität, Datenbrillen, Roboterlabor oder Visualisierung mittels Smartphone: All das ist in der Wirtschaft längst Realität. „Die klassische Technik verändert sich laufend“, erklärt Arno Martetschläger, Direktor der Höheren Technischen Lehranstalten in Zeltweg und Trieben. „Wir haben daher schon länger überlegt, wie wir unsere Lehrplaninhalte anpassen können.“ Am Donnerstag wurde das Ergebnis nun präsentiert: Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird im Bereich Maschinenbau ein neuer Ausbildungszweig namens „Robotik und Smart Engineering“ angeboten. Die klassischen Säulen des Maschinenbaus – Konstruktion, Berechnung und Fertigung – werden durch Inhalte aus Informationstechnologie, Automatisierung und Visualisierung angereichert.