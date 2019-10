Facebook

Die Leiche einer 78-jährigen Frau, die seit Freitag in einer Privatklinik in Bad Ausee (Bezirk Liezen) vermisst worden war, ist am Montag im Altauseer See gefunden worden. Taucher des Einsatzkommandos Cobra haben die Tote im Zuge einer groß angelegten Suchaktion entdeckt und geborgen, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Laut Ermittlern liegt kein Verdacht auf Fremdverschulden vor.