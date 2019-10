Kleine Zeitung +

Aus Murau, Gröbming, Leoben Vier Steirer rittern um Schneepflug-Staatsmeistertitel

Am Mittwoch finden in Tulln die ersten österreichischen Staatsmeisterschaften im Schneepflug-Geschicklichkeitsfahren statt. Für die Steiermark gehen Leo Gappmaier, Thomas Pölzl, Christoph Stenitzer und Wilfried Stocker an den Start.