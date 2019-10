In Bad Aussee ist eine Frau (78) abgängig. Obwohl schon seit Freitagabend eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschrauber, Wärmebildkamera und auch im Fluss läuft, wurde die Frau noch nicht gefunden. Die Polizei veröffentlichte eine Beschreibung und bittet um Hinweise.

Mit dem Polizeihubschrauber wurde nach der Frau gesucht - bislang erfolglos © FF Reitern

"Wir suchen so lange, bis die Leute nicht mehr können", beschreibt ein Polizist der Polizeiinspektion Bad Aussee die kräfteraubende Aktion.

Am Freitag gegen 17 Uhr hatte das Pflegepersonal in einer Privatklinik das Fehlen einer 78-jährigen Frau bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Eine große Suchaktion wurde eingeleitet: Polizeihubschrauber, Polizeidiensthundeführer, eine Polizeidrohne, örtliche Feuerwehren, die Bergrettung sowie Spezialsuchhunde wurden eingesetzt. Obwohl 70 Personen unterwegs waren, musste die Suche gegen 1 Uhr nachts erfolglos abgebrochen werden. Samstagfrüh gegen 8.15 Uhr wurde sie wieder aufgenommen, der gesamte Raum Bad Aussee und auch in Richtung Obertraun (Oberösterreich) sowie die Koppentraun wurde von der Wasserrettung abgesucht - bislang erfolglos.

Auch am Sonntag wurde weitergesucht - der Suchraum wurde auf Altaussee ausgeweitet.

Die Abgängige ist, so meldet die steirische Polizei, zeitlich und örtlich voll orientiert. Demnach bestünde die Möglichkeit, dass die Frau ein Fahrzeug angehalten hat und mit dessen Lenkerin oder Lenker in unbekannte Richtung mitgefahren ist, wobei diese sich der Abgängigkeit aber nicht bewusst gewesen sein dürften.

Die Polizeiinspektion Bad Aussee bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Als Ansprechpartner steht Gruppeninspektor Martin Hahn unter der Telefonnummer 0699-13 566 957 zur Verfügung.

Personsbeschreibung: Weiblich,

78 Jahre alt,

kurzes rötliches Haar,

schlank,

rund 165 Zentimeter groß,

schwarze Hose

sowie eine auffällige goldbraune (in Mischfarben) gehaltene Oberbekleidung.