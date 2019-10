Gemeindebäuerin Anita Zach stattete der VS Öblarn einen Besuch ab und berichtete Wissenswertes rund ums Brot.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Feuereifer waren die Kinder dabei, als es darum ging, die Gütesiegel auf den Lebensmitteln zu finden © Dorit Burgsteiner

Den Welternährungstag nehmen Bäuerinnen im gesamten Bezirk Liezen auch heuer zum Anlass, um in verschiedenen Volksschulen Kinder zu informieren – in diesem Jahr stehen die Schwerpunktthemen Brot und Milch auf dem Programm. 43 erste Klassen aus 34 Volksschulen nehmen in dieser Woche mit insgesamt mehr als 700 Schülern teil.