Peter Höflehner (2. v. l.) und Michael Tritscher (r.) mit Verantwortlichen der Bergrettung © SummitLynx

"Das ist eine sehr coole Sache“, freut sich Michael Tritscher. Gemeinsam mit Peter Höflehner hat er vor einigen Jahren die Gipfelbuch-App „SummitLynx“ konzipiert und im vergangenen Frühjahr in Zusammenarbeit mit der steirischen Bergrettung um eine Notfallverständigungs-Funktion erweitert. Und damit ist man nun für den „Futurezone“-Award in der Kategorie „App des Jahres“ nominiert. Futurezone ist ein österreichisches Internetportal für Nachrichten aus den Bereichen Computer, Informationstechnik, Telekommunikation und Netzpolitik – „in der Szene hat der Preis viel Gewicht, für das Image extrem viel Bedeutung“. Die Verleihung der Awards geht am 21. November in Wien über die Bühne. Eine Jury, bestehend aus externen Experten und Mitgliedern der Futurezone-Redaktion wählt die Gewinner aus.