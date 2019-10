Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David mit seiner Mama, dem Rettungs- und Notarztteam und den Großeltern im Spital in Rottenmann © Rotes Kreuz

Schneller als erwartet, wollte am Donnerstag der kleine David auf die Welt kommen. Auf dem Weg ins Spital im Auto von Oma und Opa war klar, dass nicht mehr abwarten wird. Seine Mama war mit den künftigen Schwiegereltern auf der A 9 in Fahrtrichtung Linz unterwegs, als die Wehen einsetzten. Davids Opa drehte um und fuhr in Richtung UKH Kalwang. So lange wollte David aber nicht warten. Zwischen Walder- und Pretaller Tunnel mussten Oma und Opa den Notruf wählen.