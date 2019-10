Facebook

Der Geschäftsstandort in Eisenerz © Red Zac

Über das Vermögen der Busenlechner e. U. mit Inhaberin Ulrike Stangl wurde ein Konkursverfahren eröffnet, teilt der KSV 1870 in einer Aussendung mit. Damit schließen zwei Red Zac-Geschäfte, der Hauptsitz in Hieflau und auch der Standort in Eisenerz. Zu den Ursachen erklärt man: "Die Konkurrenz in der Elektrobranche, vor allem durch den Onlinehandel, wird immer stärker. Im Laufe der Jahre kam es zu einem vermehrten Wegfall von Stammkunden und ist auch die rückläufige Kaufkraft der Region zu nennen", so der KSV.