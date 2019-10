Kleine Zeitung +

Nach tödlichem Unfall auf der B 320 Fußballer und Fans trauern um Freund und Mannschaftskollegen

Georg Eisl, ein talentierter und beliebter Tormann aus Ramsau am Dachstein, kam bei einem Verkehrsunfall am Wochenende ums Leben. Sein tragischer Tod löste in der ganzen Region eine Welle der Anteilnahme aus.