Vor einem Supermarkt in Liezen kam es Samstagabend zu einem Pkw-Zusammenstoß, drei Personen wurden leicht verletzt.

Zwei Pkw waren in einer Kreuzung zusammengestoßen © FF Liezen

Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten am Samstag kurz vor 20 Uhr zu einem Unfall in Liezen aus: Zwei Pkw waren an der Kreuzung Planseestraße/Werkstraße zusammengestoßen. Vorübergehend war die Werkstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt.