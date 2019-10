Ameisen sind ein wichtiger Teil des Ökosystems. Um sie zu schützen, startet am 24. Oktober in St. Barbara die Ausbildung zum Waldameisenheger.

Waldameisen verbreiten Samen im Wald und sorgen für die Belüftung des Waldbodens © Martina Pachernegg

Mit einer Größe von wenigen Millimetern sind sie so klein, dass sie oft keine Beachtung erfahren. Unbemerkt verrichten sie ihren Dienst im Wald. Sie sorgen für die Belüftung des Waldbodens, verteilen ganz nebenbei Samen und sind eine wichtige Nahrungsquelle für andere Waldtiere wie Auerhähne oder Spechte. Kurzum: Waldameisen nehmen eine wichtige, aber wenig beachtete Rolle im Ökosystem unserer heimischen Wälder ein.

Um den Fokus auf die kleinen Waldameisen zu legen, findet am 24. und 25. Oktober der Startschuss zur viertägigen Ausbildung zum Waldameisenheger in der Forstlichen Ausbildungsstätte Pichl in St. Barbara im Mürztal statt. Das zweite Modul geht im Frühling, und zwar am 7. und 8. Mai 2020 über die Bühne. Weitere Informationen zur Ausbildung gibt es unter der Telefonnummer (03858) 2201-0.