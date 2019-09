Die Kelag Energie & Wärme GmbH versorgt ab sofort die obersteirische Bezirkshauptstadt Liezen mit Wärme aus Biomasse. Die Kelag-Tochter aus Kärnten kaufte die WRS Naturwärme Holding GmbH mit sechs Biomasse-Heizwerken und Fernwärmenetzen. Im Bezirk Liezen wechseln damit die Biomasse-Heizwerke in Liezen und Trieben den Besitzer.

Das Fernwärmewerk in Liezen wurde von der Kelag Energie & Wärme GmbH gekauft © Christian Nerat

Das Geschäft zwischen der Kelag Energie & Wärme GmbH und dem Heizwerk-Errichter WRS Naturwärme dürfte - um im gängigen Sprachbild zu bleiben - wohl eine Liebeshochzeit gewesen sein. Nicht nur, weil Verkäufer und WRS-Geschäftsführer Harald Riegler bei der Pressekonferenz am Montag in Liezen von der Kelag als "idealem Partner" schwärmte. Auch das Tempo in dem der Verkauf abgewickelt wurde, ist ein starkes Indiz. Von den ersten Plänen bis zum tatsächlichen Verkauf dauerte es gerade einmal ein paar Monate.