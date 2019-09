Facebook

Spaß in der Hohenhaus Tenne © KK

Eine flotte Sohle schwangen die Maturanten der Ski Akademie-Schladming am Samstag bei ihrem Maturaball in der Hohenhaus Tenne Schladming. In Anlehnung an die Streif-Dokumentation war das Motto der Skirennläufer in (fast fertiger) Ausbildung "One hell of a ride".