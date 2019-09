Verschwundene Kuhglocke wurde in Deutschland geortet. Bauer erstattete mittels Tablet Anzeige. Touristen hatten die Glocke als Souvenir mitgenommen.

Symbolbild © (c) Alexander Wurditsch - Fotolia

Eine verschwundene Kuhglocke aus dem steirischen Bad Mitterndorf ist in Deutschland wieder aufgetaucht - und zwar dank GPS-Ortung. Der Landwirt nimmt an einem EU-Projekt teil, bei dem Glocken mit Chips ausgestattet werden. Eine verschwand aber. Die Ortung führte in die Region Krefeld. Deutsche Polizisten stellten die Glocke dort sicher. Zwei Urlauber wollen sie gefunden und mitgenommen haben.