Kleine Zeitung +

Sieger in Pöllauberg, Bad Aussee und Graz Wirtshausführer macht LH zum "Weinmensch 2020"

Die 1000 besten Wirtshäuser Österreichs listet der frisch gedruckte Wirtshausführer 2020 auf - mit einigen steirischen Siegern: Wirt des Jahres wurde der Berggasthof König in Pöllauberg, Weinwirt des Jahres die Kohlröserlhütte in Bad Aussee, Aufsteiger des Jahres das Artis in Graz - und Weinmensch des Jahres Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.