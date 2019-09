"Das ist Zynismus"Bescheid kam drei Wochen nach der Abschiebung

Facebook

Der älteste Bub der Familie, Khuslee, muss nun mühsam die kyrillische Schrift lernen. Er hat ja nur die Schule in Bad Aussee besucht © KK

Seit Montag gibt es ein neues pikantes Detail in der Abschiebung der Altanshuluuns aus Bad Aussee. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der fünfköpfigen mongolischen Familie vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) 19.998,59 Euro für die Abschiebung in Rechnung gestellt wurde. Mehr als drei Wochen nach dem Flug, bei dem sie von neun Polizisten bis nach Ulan Bator begleitet wurden, kam am Montag nun erst der richtige Abschiebungsbescheid.