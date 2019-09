Seit April haben steirische Ärzte an Randzeiten und Wochenenden in größeren Regionen Bereitschaft, legen vereinzelt lange Strecken für Hausbesuche zurück. Ob Dienstautos eine Lösung sind? Oder eigene Fahrer? Die FPÖ bohrte nach.

Blaulicht © fotolia

Von 92 Sprengel auf 24 Regionen: Der ärztliche Nacht- und Bereitschaftsdienst in der Steiermark wurde neu geregelt. Aus dem Raum Liezen oder Murau gibt es seither immer wieder Kritik der Ärzte an den langen Wegstrecken, die sie zurücklegen müssten. Arnd Meißl und FPÖ haben in diesem Punkt nachgefragt. "Die längeren Wegstrecken bedeuten insbesondere für die Ärzte im ländlichen Raum einen massiven Mehraufwand", so Meißl.