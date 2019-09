Facebook

Die Ziegen auf der Hochwurzen stapften Montagfrüh schon durch den Neuschnee © Schladming-Dachstein Tourismus

Das Warten auf den ersten Schnee der Saison dauerte in den steirischen Bergen heuer nicht lange. Die Niederen Tauern präsentieren sich seit gestern mit einer frischen weißen Haube. Schuld daran war ein Kaltlufteinbruch im Zusammenhang mit einem Italientief. Schon bis 1500 Meter herab blieb der Schnee liegen, in den Gipfellagen fiel sogar rund ein halber Meter Schnee. Die Webcams der großen Skigebiete in der Dachstein-Tauern-Region zeigen jedenfalls ein tief winterliches Bild.