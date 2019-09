Auf den Spuren von Robin Hood: In Voitsberg können Bogenschützen auf tierische Zielscheiben im Wald schießen. Wer vorbildlich und nicht wie ein "Gurkerl" da steht und den linken Arm durchstreckt, der trifft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Finger beim Mundwinkel einhaken nicht vergessen! Bernd Fauland zeigt vor, wie es geht © Robert Cescutti

Zugegeben, mein linker Arm zittert gewaltig. Nur nicht daneben schießen! Immerhin ist es nicht mein erstes Mal als Robin Hood. Behutsam, aber mit viel Kraft aus den Schultern, ziehe ich den Bogen zurück – so weit, bis meine Finger beim Mundwinkel einhaken. Ganz schön anstrengend. Mit einer winzigen Bewegung lasse ich den Bogen los. Augenblicklich saust der Pfeil blitzschnell in Richtung Ziel, schlenkert – und bleibt mit einem dumpfen Geräusch in der Scheibe stecken. Volltreffer ist es keiner, aber beinahe.