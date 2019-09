An der Hauptstraße entstehen bis 2021 acht Wohnungen für Menschen mit Behinderung. Auch eine Begegnungszone ist geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jugend am Werk-Präsidentin Anna Rieder, Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner, Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa und Jugend am Werk-GF Walter Ferk vor dem geplanten Standort © Veronika Höflehner

Die Liezener Hauptstraße bekommt im Jahr 2021 Zuzug: Der Verein Jugend am Werk errichtet unter der Hausnummer 23 ein Wohngebäude für Menschen mit Behinderung: „Wir bauen acht moderne und kostengünstige Wohnungen, vier für Einzelpersonen und vier für Paare“, berichtet Walter Ferk, Geschäftsführer von Jugend am Werk Steiermark bei der Projektvorstellung am Freitag.