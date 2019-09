Facebook

Regisseur Julian Pölsler, Eibinger-Miedl, Wegscheider, Schauspielerin und Model Lisa-Lena Tritscher, Schützenhöfer, Obonya, Ernst und Androsch © Klaus Pressberger

Ja, jetzt dreh ich hier in Altaussee, dann geht’s nach Salzburg und im Oktober bin ich wieder da.“ Jedermann-Darsteller Cornelius Obonya erklärte Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl gestern in Altaussee seinen vollen Terminkalender. Der Schauspieler kam in Polizeiuniform. Der Grund: Obonya ermittelt als Dorf-Kieberer Gasperlmaier in Herbert Dutzlers „Letzter Kirtag“. Das gesamte Bierzelt war gestern Kulisse. Den Krimi verfilmt übrigens Servus-TV, Sender-Kommentator Ferdinand Wegscheider mimt in dem Streifen einen Geistlichen. „Er ist der Bierzelt-Pfarrer und statt Messwein trinkt er nur Bier“, schmunzelt Ausseerland-Oberhirte Michael Unger. Ebenfalls als Polizist am Set: Gerhard Ernst.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat seine Freude mit dem Dreh: „Wir unterstützen das Filmprojekt über die Cinestyria, ich finde es immer toll, wenn ein Stück Steiermark in Szene gesetzt wird.“