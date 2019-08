Am Dachstein stürzte am Samstag ein Kletterer ab. Weitere Alpinunfälle forderten Polizei und Rettungshubschrauber.

© Gernot Eder /Kleine Zeitung

Ein Kletterer ist am Samstag bei einer Tour in der Dachstein-Südwand abgestürzt. Er wurde vom C 14 geborgen und verletzt ins Krankenhaus nach Schladming geflogen. Der Kletterer dürfte den Unfall mit leichteren Verletzungen überstanden haben, genaueres war am Nachmittag noch nicht klar.