Sommerverlängerung mit bis zu 32 Grad am Sonntag. Schon morgen sorgt eine Kaltfront für einen Wettersturz. Am Dienstag ist es im Vergleich zum Sonntag um zehn Grad kühler.

Ab Montag zieht der Hebst ins Land © Fuchs Jürgen

"Den Sonntag nutzen! Die Freibäder haben noch offen“, lautet der Freizeittipp des Zamg-Meteorologen Hannes Rieder für den ersten September. Denn bevor am Montag Regenschauer und kräftige Gewitter durchziehen, geht der Sommer, der am Samstag sein offizielles Ende fand, in die Verlängerung. Bis zu 31 oder sogar 32 Grad sind in Fürstenfeld und Bad Radkersburg noch an spätsommerlichen Höchsttemperaturen drinnen, im Ennstal sind es 26 Grad. „Über den Bergen gibt es ähnlich wie gestern Nachmittag einige Schauer und Gewitter, aber im Weinland ist man gut aufgehoben“, so Rieder. Dort wird es wie im Raum Graz bis zum Abend trocken bleiben.