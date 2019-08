In der Sondersitzung des Landtags in Graz waren die Kosten des geplanten Leitspitals ebenso Thema wie Betreiber und das Areal selbst. Für einen Planungsstopp bzw. eine Aufwertung von Rottenmann im Bezirk Liezen fand sich keine Mehrheit.

FP-Hermann eröffnete Debatte © Fpö Stmk/ Krenn

In der steirischen Landstube öffnete sich am Montag der Vorhang für die Landespolitik früher als geplant. Mario Kunasek und FPÖ haben eine Sondersitzung initiiert, weil sich über die Ferien Kritik am geplanten, 250 Millionen Euro teuren Leitspital in Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) verdichtet hat.