15.000 Fans fiebern dem Konzert entgegen Im Sprint geht es um die besten Plätze an der Bühne

Ein "riesengroßes Highlight" sind die beiden Heimspiele in Schladming nach eigener Aussage für Andreas Gabalier - und seine Fans sehen das mindestens genauso. Schon acht Stunden bevor Gabalier auf der riesigen Bühne am Fuße der Planai loslegt ist die Spannung in der WM-Stadt deutlich zu spüren.