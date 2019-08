Kleine Zeitung +

15.000 Fans erwartet Schladming fiebert dem Gabalier-Heimspiel entgegen

Ein "riesengroßes Highlight" sind die beiden Heimspiele in Schladming nach eigener Aussage für Andreas Gabalier - und seine Fans sehen das mit Sicherheit mindestens genauso. Schon acht Stunden bevor Gabalier auf der riesigen Bühne am Fuße der Planai loslegt ist die Spannung in der WM-Stadt deutlich zu spüren.