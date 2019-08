Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Loser © KK

Zu einem tragischen Unfall kam es Donnerstagmittag am Loser in Altaussee: Eine 79-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war mit einer Gruppe am Berg unterwegs. Gegen 12.30 Uhr befanden sich die Wanderer auf einem markierten Weg zwischen dem Attenkogel und dem Greimuth. Plötzlich rutschte die 79-Jährige aus und stürzte über eine Felswand rund 100 Meter ab, berichteten Zeugen später. Dabei erlitt die Oberösterreicherin tödliche Verletzungen. Eine Hilfe war nicht mehr möglich.