Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Überfall in Lima wegen teuren Uhren. Steirer wurde dabei angeschossen © KK/YOUTUBE

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag in Lima, der Hauptstadt von Peru, ab: Ein Team von Ärzten und Spezialisten eines deutschen Prothesenherstellers fuhr eben vor dem Hotel in der peruanischen Hauptstadt vor, als zwei Räuber mit gezückter Waffe auftauchten. Sie drangen in den Bus ein und schossen auf den steirischen Arzt Peter F. (41). Ein anderer Mitarbeiter wurde bedroht und niedergeschlagen. All dies wurde auf Überwachungskameras festgehalten.