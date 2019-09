Facebook

Das Spielen mit Ästen macht Spaß, ist aber auch gefährlich © Martina Pachernegg

Angenehm kühl ist es zwischen den Bäumen. Das Laub raschelt beim Gehen unter den Füßen und der Hund spielt mit den aufgewirbelten bunten Blättern. Beim Spaziergang im Wald erholen sich Hund und Herrchen gleichermaßen und die gemeinsame Zeit schweißt zusammen.

Gerade beim Wandern kommt es zwischen Tier- und Naturliebhabern aber immer wieder zu Auseinandersetzungen. Um für einen entspannten Ausflug zu sorgen, gibt es mittlerweile „hundefreundliche Wanderwege“, die zum Beispiel auf www.wanderdoerfer.at einzusehen sind. So bietet unter anderen Hermann Steinacher in der Wanderdörfer-Region „Wiener Alpen“ ein spezielles Dog-Trekking an. Auf der Aflenzer Bürgeralm sind Hunde gerne gesehene Gäste. Drei Stunden lang führt die Tour am Rundwanderung vom Almboden zum Endriegel und wieder retour. Eine entspannte Route kann man mit dem Hund auch in der Südsteiermark unternehmen. Der 9,5 Kilometer lange Kitzecker Rundwanderweg führt nicht nur durch kühle Wälder, sonder auch entlang von kleinen Bächen, in denen sich der Hund abkühlen kann.