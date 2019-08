Facebook

29.000 Katzen leben in steirischen Haushalten © Martina Pachernegg

Ein treuherziger Blick, einmal mit den langen Wimpern klimpern, kurz mit dem Schweif gewedelt und schon ist es um einen geschehen. Zwischen Tier und Herrchen ist es meist Liebe auf den ersten Blick. Da wundert es nicht, dass 1,4 Millionen Haustiere in Österreich 3,8 Millionen Haustiere gemeldet sind. Auf die Steiermark kommen davon 529.400 Fellnasen, wie die Statistik Austria erhoben hat. Wobei die Tendenz klar in Richtung Katze als Lieblingshaustier geht. So leben 29.000 Katzen in steirischen Haushalten und 14.000 Hunde. In 45 Prozent aller Haushalte in denen ein Haustier wohnt, sind ausschließlich Katzen zu finden. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern, liegt die Steiermark im Mittelfeld.