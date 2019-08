Facebook

Josef Köberl bei seinem Weltrekord am Samstag © APA/HERBERT NEUBAUER

Im Garten von Josef Köberl (42) herrscht offenbar ein Griss um den Kinderpool. Das liegt nicht nur an Franziska (10) und Virpi (6) – sondern am Herrn Papa, der ein ziemlich cooler Typ ist. Im wahrsten Sinn des Wortes: Am Samstag schaffte er einen eisigen Weltrekord, er stand zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden bis zum Hals in einer Glaskabine mit Eiswürfeln. Fürs Training hatte er den Pool zum Eiskasten umfunktioniert.



Der Grundlseer, der mittlerweile mit seiner Familie (Gattin Christine ist Kärntnerin, „sie weiß, wen sie geheiratet hat“, schmunzelt er) in Wien lebt, hatte 22 Jahre beim Bundesheer und im Verteidigungsministerium gearbeitet und ist seit August im Verkehrsministerium. Wo er Auflagen für den Lufttransport diverser Firmen überprüft.