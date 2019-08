Ein Wanderer aus dem Bezirk Liezen ist am Sonntag im Bezirk Liezen von einem Stein verletzt worden. Er wurde ins Spital geflogen.

© Harald Hofer

Ein 48-jähriger Steirer ist am Sonntag auf dem Josefinensteig in Johnsbach (Bezirk Liezen) von einem herabfallenden Stein getroffen und schwer verletzt worden. Der rund 30 Zentimeter große Steinbrocken traf den Mann im Brust - und Schulterbereich. Der Rettungshubschrauber barg den Verletzten und flog ihn in das UKH Kalwang, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.